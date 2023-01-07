Премьер Моравецкий заявил, что Польша не поставит танки Leopard на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша не будет поставлять на Украину танки Leopard, об этом заявил журналистам премьер республики Матеуш Моравецкий.

«Мы сами наши очередные танки пока не намерены передавать. Сами, как Польша, без широкой коалиции, мы не собираемся передавать», - сообщил Моравецкий.

Как писал сайт KP.RU, 5 января 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине подвигают ближе окончание конфликта, так как усиливают переговорные позиции Киева на поле боя.

Он сообщил, что трудноо прогнозировать окончание конфликта в Украине, однако так или иначе столкновения заканчиваются переговорами.

28 декабря 2022 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что одной важнейшей целью специальной военной операции является недопущение создания и сохранения на территории Украины каких-либо угроз нашей безопасности.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что ее целью является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.