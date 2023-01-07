Заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 13 января 2023 года

Заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 13 января 2022 года Фото: REUTERS

Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 13 января 2023 года, об этом говорится в программе мероприятий Совбеза на следующую неделю.

Начало заседания запланировано на 15.00 (23.00 мск).

Напомним, 21 февраля 2023 года, по времени восточного побережья США (в 05:00 вторника московского времени) в штаб-квартире ООН на экстренное заседание собрался Совет Безопасности Организации. Он был созван по требованию Киева на фоне признания Россией республик Донбасса.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2023 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 января 2023 года публикует сайт KP.RU.