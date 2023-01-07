Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Lb.ua.

По данным издания, указ № 898/2022 был подписан украинским лидером еще 28 декабря прошлого года.

"Как часто бывает в таких случаях, указ не обнародуют официально, поскольку документ содержит персональную информацию. Но, по сведениям источников, речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей Украинской православной церкви", - уточняется в сообщении.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данное решение украинского лидера “сатанизмом”, об этом она написала в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский чинит расправу над православной церковью Украины. Он ввел в действие решение об ограничениях в отношении "связанных с Россией" религиозных организаций.