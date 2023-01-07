Зеленский ввел санкции против 119 деятелей культуры России

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции в отношении российских культурных деятелей. Всего в перечень попали 119 лиц, уточняется на интернет-портале украинского лидера.

Так, в санкционном списке оказались, в частности, режиссер Никита Михалков, певцы Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Дима Билан, Ирина Аллегрова и другие деятели культуры РФ.

“О решении властей будут проинформированы компетентные органы Европы, а также США и других государств. Мы поставим перед ними вопрос о введении аналогичных мер в отношении указанных лиц”, – готмечается в сообщении на портале украинского лидера.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции в отношении более 260 ректоров российских вузов. Санкциями предусматривается в частности блокирование активов, предотвращение вывода капиталов из Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, лишения госнаград Украины, запрет въезда в страну.

Также ранее Украина ввела санкции против президента России Владимира Путина. Указ об этом президент Украины Владимир Зеленский подписал в четверг 9 июня 2022 года.