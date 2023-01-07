Украинские полярники строят линию обороны от пингвинов, фото: сокриншот с видео

Пингвины устроили “нашествие” на исследовательскую полярную станцию "Академик Вернадский". Из-за этого украинским полярникам приходится копать рвы, чтобы "защититься" от птиц, об этом в соцсетях сообщили сотрудники Национального антарктического научного центра.

"Пингвины окружают нашу станцию!", - шутливо написали они. Также в публикации отмечается, что им приходится копать рвы в снегу, чтобы пингвины не “оцепили станцию”.

Под этим постом пользователи отметили, что количество пингвинов возле “Вернадского” в последнее время действительно существенно увеличилось.

"Приходится копать рвы в снегу, чтобы пингвинам не удалось оцепить станцию", - такое неожиданное сообщение мы получили от сисадмина Владимира Хомко", - уточняется в сообщении.

Также в посте отмечается, что известие о “нашествии” птиц - всего лишь шутка, и сотрудники полярной станции вовсе не планируют “держать оборону”.