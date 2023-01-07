Следовавший рейсом Мурманск-Москва Боинг 737 подал сигнал бедствия, фото: Марина Лысцева/ТАСС

Пассажирский Boeing 737, направлявшийся из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью, об этом ТАСС сообщили сегодня, 6 января, в авиационных службах.

"Boeing 737, направлявшийся из Мурманска в Москву, установил сигнал ответчика "general emergency", - уточнил собеседник агентства.

Сейчас борт находится приблизительно на середине пути, над Вологодской областью. Он находился на высоте свыше 10 тысяч метров и начал снижение. До аэропорта назначения ему осталось около часа пути.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 737 подал сигнал бедствия во время совершения рейса из Грозного в Москву утром в пятницу, 4 ноября 2022 года.

Также ранее самолет, следующий рейсом "Тель-Авив – Москва", подал сигнал бедствия в понедельник 1 августа. Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил через два часа сорок минут после вылета самолета из Израиля. В это время борт летел над Каспийским морем.