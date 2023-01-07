Для регистрации на рейс в Таиланд потребуется справка о вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 9 января текущего года пассажиры старше 18 лет для регистрации на рейс в Таиланд должны будут предъявить справку о вакцинации от коронавируса любой из вакцин, одобренных ВОЗ и тайским Минздравом, или справку о выздоровлении отковида, полученные не позднее чем за 180 дней до вылета, об этом сообщили в авиакомпании AZUR air.

Как уточнили в компании, пассажирам, которым по медицинским показаниям вакцинация противопоказана, нужно предъявить соответствующую справку.

Кроме этого, на период пребывания в Таиланде следует иметь медицинскую страховку, покрывающую лечение от коронавируса.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда хотят обязать всех прибывающих в королевство людей предъявлять подтверждение о вакцинации от COVID-19 как минимум двумя прививками. Как сообщило 5 января издание Bangkok Post, сроки введения инициативы, которая должна начать действовать до прилета туристов из Китая, пока не известны. Также отмечалось, что путешественникам предписывается иметь при себе медицинскую страховку, гарантирующую покрытие расходов на лечение при получении положительного теста на ковид.