Сергей Кириенко сделал важное заявление о ходе СВО на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецоперация на Украине закончится победой России, задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены в любом случае. С таким публичным заявлением выступил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

«Задачи, которые поставлены президентом в специальной военной операции, все равно будут выполнены. И победа будет обязательно, и нормальная достойная жизнь», — передает слова Сергея Кириенко информагентство ТАСС.

Кириенко также отметил, что Россия в рамках СВО пошла на беспрецедентный шаг и в одностороннем порядке объявила режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения. Однако ВСУ осуществляли во время действия этого режима многочисленные масштабные провокации.

Военной спецоперация РФ на Украина была начата 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале принял российский президент Владимир Путин. По его словам, Россия просто обязана была защитить мирное население Донецкой и Луганской народных республик от геноцида со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.

По словам российского лидера, основными целями СВО являются денацификация и демилитаризация Украины.