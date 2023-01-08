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НовостиПолитика7 января 2023 23:14

Папа Римский надеется на продление объявленного РФ прекращения огня на Украине

Глава Союза староверов: Папа Римский надеется на продление объявленного РФ прекращения огня на Украине
Александр КИСЛОВ
Папа Римский Франциск сделал важное заявление об СВО на Украине

Папа Римский Франциск сделал важное заявление об СВО на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папа Римский Франциск надеется, что рождественское прекращение огня на Украине будет продлено. Информацию об этом в интервью российскому информагентству РИА Новости распространил хорошо знакомый с Папой глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

"Он попросил поздравить всех россиян с Рождеством Христовым и сказал, что надеется и молится о том, что перемирие, объявленное Россией, будет продлено. Папа поздравил всех россиян с Рождеством и выразил надежду на то, что перемирие продлится и после 24.00", - пояснил Севастьянов, подчеркнув, что имеет абсолютно достоверную информацию о том, что Папа Римский Франциск горячо поддерживает объявленный РФ режим прекращения огня.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко назвал беспрецедентным шагом РФ решение российского лидера Владимира Путина о временном прекращении огня на всей линии боевого соприкосновения на Украине, объявленное в преддверии Рождества Христова.

Как отметил высокопоставленный кремлевский чиновник, российские военные неукоснительной соблюдали режим прекращения огня, а вот боевики Вооруженных сил Украины осуществляли различные масштабные провокации. В частности, речь идет о попытке беспилотника ВСУ атаковать Севастополь в рождественскую ночь (эта попытка была успешно отражена системами ПВО РФ).