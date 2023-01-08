Папа Римский надеется на продление объявленного РФ прекращения огня на Украине

Папа Римский Франциск сделал важное заявление об СВО на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папа Римский Франциск надеется, что рождественское прекращение огня на Украине будет продлено. Информацию об этом в интервью российскому информагентству РИА Новости распространил хорошо знакомый с Папой глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

"Он попросил поздравить всех россиян с Рождеством Христовым и сказал, что надеется и молится о том, что перемирие, объявленное Россией, будет продлено. Папа поздравил всех россиян с Рождеством и выразил надежду на то, что перемирие продлится и после 24.00", - пояснил Севастьянов, подчеркнув, что имеет абсолютно достоверную информацию о том, что Папа Римский Франциск горячо поддерживает объявленный РФ режим прекращения огня.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко назвал беспрецедентным шагом РФ решение российского лидера Владимира Путина о временном прекращении огня на всей линии боевого соприкосновения на Украине, объявленное в преддверии Рождества Христова.

Как отметил высокопоставленный кремлевский чиновник, российские военные неукоснительной соблюдали режим прекращения огня, а вот боевики Вооруженных сил Украины осуществляли различные масштабные провокации. В частности, речь идет о попытке беспилотника ВСУ атаковать Севастополь в рождественскую ночь (эта попытка была успешно отражена системами ПВО РФ).