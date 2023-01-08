В дагестанском Хасавюрте прогремел мощный взрыв, пострадало пять человек

В Дагестане прогремел невероятно мощный взрыв Фото: из соцсетей

Мощный взрыв произошел в шестиэтажном жилом доме в Хасавюрте в Республике Дагестан. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Изначально в МЧС заявляли о том, что в результате происшествия пострадали три человека, однако впоследствии власти Хасавюрта официально сообщили о госпитализации в медучреждения после взрыва пяти местных жителей. Согласно официальным данным, погибших после взрыва на данный момент.

Известно, что в настоящее время на месте взрыва находятся правоохранители и спасатели. Точные причины случившегося будут установлены по итогам начавшегося расследования (при этом в настоящее время о возбуждении каких-либо уголовных дел в связи со взрывом в дагестанском городе не сообщается).

Жители Хасавюрта сейчас активно выкладывают в социальных сетях фото и видео с места взрыва - ни них видно, что в результате ЧП в дагестанском городе пострадали порядка 10 квартир.