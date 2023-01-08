Американская журналистка Робинсон назвал спикера палаты представителей США Маккарти "папиком" Зеленского

Американская журналистка резко раскритиковала украинского лидера Владимира Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская телеведущая и актриса Минди Робинсон публично назвала новоиспеченного спикера палаты представителей США Кевина Маккарти «папиком» президента Украины Владимира Зеленского.

Так она отреагировала на пост Зеленского в сети микроблогов Twitter, в котором он открыто поздравил Маккарти с избранием на новую должность, а также выразил надежду, что поддержка Белого дома останется продолжительной и приведет к «победе» Киева над РФ.

«Да, держу пари, ты очень рад, что твой маленький сахарный папочка выжил», — обратилась она к Зеленскому. «Мы знаем, что вы отмываете наши налоги с помощью мошенничества с иностранной помощью. Сколько времени пройдет, прежде чем все остальные поймут, что вы распространяете фейковые новости из Украины, чтобы прикрыть свою задницу?» — отметила Робинсон в соцсети. Зеленский ее весьма эмоциональное высказывание пока никак не прокомментировал.

Ранее в американских политических кругах начало стремительно расти недовольство Владимиром Зеленским и его политикой. В частности, по данным американских журналистов, окружение действующего президента США Джо Байдена советует ему свести на нет поддержку киевского режима, так как оказание помощи Украине - далеко не та тема, которая поможет политику переизбраться на свой пост в 2024 году.

Кроме того, серьезную критику в адрес Зеленского высказывают и политические оппоненты Байдена - представители Республиканской партии Соединенных Штатов. Они полагают, что курс США на военную поддержку ВСУ должен быть свернут. В частности, наиболее яркие высказывания по этому поводу делал член Конгресса США, республиканец Марджори Тейлор Грин. По ее словам, сейчас ситуация дошла уже даже до такого состояния, что на данный момент Украина уже фактически становится едва ли не "51-м штатом США".