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НовостиПолитика8 января 2023 4:38

Российские военные применили против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 "Тюльпан"

Одна из частей Вооруженных сил Украины понесла поражение
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские военные применили против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 "Тюльпан"

Российские военные применили против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 "Тюльпан"

Одна из частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла поражение от самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Самоходный миномет разрушил прочные бетонные укрепления украинского военного объекта.

«Тюльпан» 2С4 является самым мощным самоходным миномет в мире, который не имеет аналогов. Калибр 240-мм помогает уничтожать и разрушать прочные объекты полевого типа, а также фортификационные сооружения, укрепленные здания или командные пункты на расстоянии до 20 километров.

Кроме того, миномет достаточно маневренный и для стрельбы из него не нужно специальной подготовки позиции. Меньше чем за две минуты «Тюльпан» 2С4 покидает огневую позицию, после чего дает запрос на новый маршрут следования.