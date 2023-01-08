Российские военные применили против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 "Тюльпан"

Одна из частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла поражение от самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Самоходный миномет разрушил прочные бетонные укрепления украинского военного объекта.

«Тюльпан» 2С4 является самым мощным самоходным миномет в мире, который не имеет аналогов. Калибр 240-мм помогает уничтожать и разрушать прочные объекты полевого типа, а также фортификационные сооружения, укрепленные здания или командные пункты на расстоянии до 20 километров.

Кроме того, миномет достаточно маневренный и для стрельбы из него не нужно специальной подготовки позиции. Меньше чем за две минуты «Тюльпан» 2С4 покидает огневую позицию, после чего дает запрос на новый маршрут следования.