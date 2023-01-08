На месте аварии на газопроводе в ЛНР завершены ремонтные работы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 8 января, были завершены ремонтные работы на поврежденном взрывом участке газопровода в городе Лутугино Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщается в «Луганскгазе», где производится запуск системы газоснабжения.

Ранее в ЛНР сообщили о взрыве на газопроводе в городе Лутугино, уточнив, что возгорание было ликвидировано. Сообщалось, что примерно 13 тысяч абонентов остались без газа и спецслужбы выясняют причины аварии.

«По состоянию на 07.30 сегодняшнего дня специалистами государственного унитарного предприятия "Луганскгаз" были завершены сварочные работы на аварийном участке газопровода», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале «Луганскгаза».

Отмечается, что на сегодняшний день производится наполнение восстановленного участка магистральной сети голубым топливом, после чего сотрудники «Луганскгаза» запустят поэтапное подключение к системе газоснабжения ранее отключенных абонентов.