Россиянам напомнили о расширении порога изменения ОСАГО в обе стороны на 26% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С сентября прошлого года порог изменения тарифов ОСАГО для легковых автомобилей был расширен в обе стороны на 26%, от 1646 рублей до 7535 рублей. Об этом в беседе с агентством «Прайм» напомнил доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов.

Специалист отметил, что изменения точно затронут водителей, регулярно попадающих в дорожно-транспортные происшествия. В то же время тариф может остаться таким же или повысится для опытных «безаварийных» водителей.

Фиронов заявляет, что эти 26% позволяют региональным страховым компаниям и сети страховых брокеров проводить более гибкую тарифную политику. По его словам, самый большой рост тарифов ОСАГО возможен в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, эксперт отметил, что примерно 6 млн водителей все еще не имеют полис ОСАГО, указав на необходимость решать данную проблему.

Напомним, ранее сайт KP.RU рассказывал о тарифах ОСАГО в 2022 году, которые теперь стали более индивидуальными и зависят от каждого водителя, а также поведения на дороге.