Экс-советник ЦРУ допустил, что США пойдут на глупость из-за успеха российских войск на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Рикардс в своей статье для Daily Reckoning заявил, что Вашингтон может совершить глупость в своей борьбе с Россией на Украине.

«Большая опасность может возникнуть, если США по глупости продолжат эскалацию до победного конца, чтобы предотвратить поражение Украины … Ситуация может обостриться до такой степени, что тактическое ядерное оружие будет применено в отчаянии», - заявил экс-советник ЦРУ.

В материале отмечается, что президент США Джо Байден не проявляет никаких признаков уступок, автор также обращает внимание на его недавнее заявлении о намерении снабжать Киев вооружением столько, сколько потребуется, и на то, что «с другой стороны», российский лидер Владимир Путин «тоже не отступит».

«США уже потратили так много денег на Украину и так твердо привержены полному поражению России, что ее победа будет означать еще одно стратегическое поражение для США, которые все еще страдают от фиаско в Афганистане», - считает Рикардс.