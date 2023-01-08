Умер Алексей Слаповский, писатель, сценарист сериала "Участок" Фото: Евгения ГУСЕВА

В воскресенье, 8 января, в Москве в возрасте 65 лет ушел из жизни писатель, драматург, сценарист, поэт Алексей Слаповский. О его смерти сообщил режиссер Алексей Рудаков.

Молитвы и усилия врачей не помогли. Алексей Иванович Слаповский, Алексей Слаповский великий русский писатель и гражданин скончался сегодня в 8 часов утра. Чуть позже объявим номер кары жены, чтобы собрать деньги на похороны и в помощь семье», - написал режиссер в соцсетях.

В минувшую пятницу, 6 января, Алексей Слаповский попал в реанимацию Центра пульмонологии с поражением 75% легких. В начале декабря прошлого года он был выписан из больницы после тяжелой пневмонии. Жена писателя попросила помочь семье, поскольку ее муж был единственным кормильцем.

Алексей Слаповский родился 29 июля 1957 года в селе Чкаловское Саратовской области. Алексей Иванович был членом Союза российских писателей, Союза театральных деятелей, редколлегии журнала «Волга», а также являлся сценаристом сериала «Участок».