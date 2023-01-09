В столице Бразилии объявлен режим ЧС до конца января из-за массовых беспорядков

Столица Бразилии город Бразилиа охвачен массовыми антиправительственными беспорядками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Бразилии объявил в столице до конца месяца режим ЧС из-за беспорядков. Как сообщает бразильский лидер Лула да Силва, режим чрезвычайной ситуации введен в городе Бразилиа из-за массовых беспорядков, которые устроили в столице страны сторонники его принципиального политического оппонента - Жаира Болсонару.

Как сообщает бразильское государственное телевидение, на данный момент сроком окончания режима ЧС в Бразилиа обозначено 31 января 2023 года (но не исключено, что он может быть отменен раньше - в случае стабилизации ситуации и прекращения беспорядков).

Лула да Силва также официально объявил о введении в столицу Бразилии федеральной полиции для пресечения беспорядков и протестов.

Ранее стало известно о том, что сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в ходе протестов захватили здание конгресса в столице Бразилии, дворец президента и другие административные здания. Полиция разгоняет митингующих газом и шумовыми гранатами.

Болсонару осенью 2022 года проиграл во втором туре президентских выборов в Бразилии Луле да Силве, однако не смирился со своим поражением и пытался оспаривать итоги кампании в суде (но успеха эти попытки не принесли).