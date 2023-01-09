Названы самые суеверные профессии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты назвали самые суеверные профессии. Список возглавили медсестры. Это показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Женщины более суеверны, чем мужчины (33% против 22%). В целом же, люди предпочитают скрывать, что верят в различные приметы – 52% отрицают подобные качества.

Список самых суеверных профессий:

Медсестры – 42%,

Продавцы-консультанты - 39%,

Менеджеров по туризму - 38%,

Квалифицированные рабочие - 38%,

Врачи, HR-менеджеры, водители - по 35%,

Региональные представители, продажники, разнорабочие – 34%.

А вот меньше всего суеверия распространены в среде программистов, маркетологов и аналитиков. В каждой группе оказалось по 16-17% респондентов, пишет «Газета.Ru».

А вот самыми простыми россияне считают работу уборщика и блогера, пишет ФАН.

Большинство россиян признаются, что если им приходится возвращаться домой из-за забытой вещи, то они не выходят на улицу, не посмотревшись в зеркало. Люди верят, что этот ритуал позволяет избавиться от дурной приметы, сообщает "360".