Названы самые суеверные профессии
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Эксперты назвали самые суеверные профессии. Список возглавили медсестры. Это показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Женщины более суеверны, чем мужчины (33% против 22%). В целом же, люди предпочитают скрывать, что верят в различные приметы – 52% отрицают подобные качества.
Список самых суеверных профессий:
Медсестры – 42%,
Продавцы-консультанты - 39%,
Менеджеров по туризму - 38%,
Квалифицированные рабочие - 38%,
Врачи, HR-менеджеры, водители - по 35%,
Региональные представители, продажники, разнорабочие – 34%.
А вот меньше всего суеверия распространены в среде программистов, маркетологов и аналитиков. В каждой группе оказалось по 16-17% респондентов, пишет «Газета.Ru».
А вот самыми простыми россияне считают работу уборщика и блогера, пишет ФАН.
Большинство россиян признаются, что если им приходится возвращаться домой из-за забытой вещи, то они не выходят на улицу, не посмотревшись в зеркало. Люди верят, что этот ритуал позволяет избавиться от дурной приметы, сообщает "360".