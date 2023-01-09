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НовостиПолитика9 января 2023 6:11

Российские войска освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР

Штаб обороны ДНР сообщил о взятии населенного пункта
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Штаб Донецкой Народной Республике (ДНР) в понедельник, 9 января, заявил, что Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Бахмутское, расположенный к северо-востоку от Артемовска.

«По состоянию на 9 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegam-канале штаба обороны ДНР.

Согласно карте боевых действий, Вооруженные силы России контролируют поселения к югу и юго-востоку от Артемовска, а также почти все поселения к востоку от него.

Напомним, в субботу, 31 декабря, в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские войска на Южно-Донецком направлении освободили населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области. В военном ведомстве также отметили, что Вооруженные силы России продолжают наступление на Донецком направлении