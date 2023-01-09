Вильфанд предупредил о морозах до -40 градусов в некоторых регионах России

В Костромскую и Ярославскую области пришли лютые морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильнейшие морозы накроют несколько регионов России в начале недели после новогодних праздников. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, наиболее холодно будет в Костромской и Ярославской областях.

"9 и 10 января в утренние часы сохранятся сильные морозы в Ярославской области - до 35 градусов и ниже, а в Костромской области - минус 35-37 градусов, а на востоке области - до минус 40 градусов и ниже", - уточнил Вильфанд.

Это на 20-22 градуса ниже нормы, добавил глава Гидрометцентра.

Как ранее писал сайт KP.RU, главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина рекомендовала в морозы выходить из помещения на холод постепенно, чтобы снизить риск опасных спазмов бронхов и сосудов.

Напомним, в период сильных морозов и повышенного атмосферного давления врачи призывают воздержаться от серьезных физических нагрузок, в том числе силовых тренировок, активной чистки снега возле дома и так далее. Людям с заболеваниями сердца, сосудов и органов дыхания рекомендуется по возможности оставаться дома, проветривая помещения.