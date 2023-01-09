Макрон раскрыл парадокс Путина

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что "парадокс" Владимира Путина состоит в том, что тот не является "неприятным" человеком, об этом написало издание The Telegraph.

"Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек… вот в чем парадокс", - заявил глава Франции в интервью передачи Les Rencontres du Papotin.

Как отмечается в публикации, Макрон еще с начала военной спецоперации РФ на Украине призывал к поддержанию диалога с президентом России, но при этом все равно критически высказывался о Москве из-за боевых действий. Также французский лидер пообещал украинцам, что Париж "поможет им одержать".

Ранее Макрон заявил, что “никогда не использовал бы” столь оскорбительных выражений, которые позволил себе употребить президент США Джо Байден в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом французский лидер сказал в воскресенье 27 марта, комментируя нелицеприятные выпады Байдена в отношении Путина, об этом передавало агентство Agence France-Presse. Макрон призвал лидеров государств воздерживаться “от слов и действий, которые могут привести к эскалации” ситуации на Украине.

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