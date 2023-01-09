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НовостиПолитика9 января 2023 9:12

Польша готова отдать Киеву всего несколько танков Leopard

Число танков будет “символическим”, отметили в Варшаве
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Польша готова отдать Киеву всего несколько танков Leopard

Польша готова отдать Киеву всего несколько танков Leopard

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина может получить от Польши только символическое число танков Leopard, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире радиостанции Zet.

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Польша планирует поставить Украине танки Leopard 2.

Кумох также отметил, что если Польша и передаст Украине танки Leopard, то их число нельзя будет измерять десятками.

"Говорить о том, что Польша передаст несколько десятков или сотен танков - это абсурд…", - сказал он.

Ранее власти Польши предложили Украине безвозмездную военно-техническую поддержку.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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