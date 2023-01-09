Банк России выпускает в обращение золотые и серебряные инвестиционные монеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк России в понедельник, 9 января, выпускает в обращение инвестиционные монеты. Речь идет о серебряной монете «Георгий Победоносец» номиналом три рубля и золотой монете «Золотой червонец» номиналом десять рублей.

На оборотной стороне монеты номиналом три рубля можно увидеть рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, который поражает змея своим копьем. На оборотной стороне монеты «Золотой червонец» номиналом десять рублей в самом центре расположено изображение крестьянина-сеятеля. Слева на заднем плане можно увидеть изображение лучей восходящего солнца, а справа - дымящие трубы завода.

Банк России выпускает в обращение золотые и серебряные инвестиционные монеты

Обе монеты выпущены тиражом до 500 тысяч, являясь законным средством платежа на российской территории, а также обязательны к приему по своему номиналу без ограничений во все виды платежей.

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