СК РФ зафиксировал новые факты издевательств украинских боевиков над российскими пленными Фото: кадр из видео

Следственный комитет РФ зафиксировал новые факты издевательств над пленными российскими военнослужащими. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Российские военнослужащие рассказали о многочисленных фактах издевательств над ними со стороны украинских националистов», - говорится в заявлении.

Ведомство отметило, что показания военнослужащих свидетельствуют о том, что представители Украины грубейшим образом нарушают требования Женевской Конвенции об обращении с военнопленными.

Указывалось, что одного из военнослужащих в период нахождения в плену во время допросов его неоднократно избивали руками и ногами, в результате содеянного у него полностью выбиты верхние передние зубы.

Кроме того, другого военнослужащего допрашивали на протяжении 10 суток, во время которых его не кормили и не давали спать, а только задавали вопросы и били резиновой дубинкой по коленям, пальцам, голове, применяли пытки током.

Как писал сайт KP.RU, ранее СК России получал показания российских военнослужащих, что были возвращены из плена. Наших воинов пытали не только сразу после пленения, чтобы выяснить позывные, численность и нахождение воинских подразделений, но и через несколько недель и даже месяцев. Их пытались сломать психологически, записывали на видео для развлечения.

Как отмечалось, на камеру, под угрозой убийства и расправы над близкими родственниками представители украинских вооруженных формирований требовали от российских военнопленных подписать «добровольное» согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами.

В апреля 2022 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, оценивая условия содержания украинских пленных, сообщала, что они обеспечены всем необходимым. Всем пленным, находящимся в России, оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако Россия намерена провести демилитаризацию незалежной.