В России начнут использовать камеры для вынесения штрафов за выброс мусора из машин

В России ужесточают наказание за выброс мусора из машин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Закон об ужесточении наказания за выброс мусора из машин в России вступит в силу 11 января 2023 года. Нововведения коснутся увеличения штрафов за незаконный сброс отходов и разрешат фиксировать такие нарушений посредством фото и видеосъемки. Сумма штрафа составит от 10 тысяч до 200 тысяч рублей в зависимости от вида транспорта и статуса нарушителя.

Для юридических лиц в отдельных случаях также предусматривается конфискация транспортного средства, при помощи которого производился сброс отходов. В данном случае речь идет об изъятии у юрлиц самосвалов, тракторов или другой подобной техники.

Ранее штрафы за подобные нарушения для физических лиц составляли от 1 до 2 тысяч рублей. После вступления в силу закона гражданам придется платить от 10 до 15 тысяч рублей, должностным лицам – от 20 до 30 тысяч рублей; юридическим лицам – от 30 до 50 тысяч рублей.

При повторном нарушении размер штрафа для обычных автомобилистов увеличится до 20-30 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40-60 тысяч рублей, для юрлиц – до 60-100 тысяч рублей.

Отягчающим обстоятельством является использование грузовиков, тракторов, других самоходных машин и прицепов к ним. Для граждан такое нарушение обойдется в 40-50 тысяч рублей (при повторном нарушении – 60-70 тысяч), для должностных лиц – 60-80 тысяч рублей (80-100 тысяч с возможной конфискацией транспорта), для юридических – 100-120 тысяч рублей (150-200 тысяч с возможной конфискацией транспорта).

При использовании грузовиков, прицепов и других самоходных машин штраф вырастет до 40-50 тысяч рублей; для предпринимателей – от 60 до 80 тысяч рублей; для юрлиц – от 100 до 120 тысяч рублей, а в случае фиксации правонарушения техническими средствами - 100 тысяч рублей.