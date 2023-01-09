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НовостиПолитика9 января 2023 11:17

В Японии раскрыли правду об отношениях Зеленского с ВСУ

Yahoo News Japan: Зеленский теряет политическую власть
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский начал терять политическую власть, а его отношения с украинской армией становятся все хуже, написал японский политолог Акихиро Матоба в статье, размещенной на портале Yahoo News Japan.

В качестве примера эксперт привел поездку президента Украины в Вашингтон в конце 2022 года, результатом которой стало предоставление нового пакета военной помощи от США.

При этом политолог назвал попытки выпросить еще больше вооружения бесполезными, так как у Украины становится все меньше военных, которые могли бы его использовать.

"Войны не выигрывают оружием. Вооружение бесполезно, если нет военных, которые могут его использовать", - подчеркнул Матоба.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 января 2023 года публикует сайт KP.RU.