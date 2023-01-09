На Украину поставили трансформаторов на сумму более 11 млн долларов Фото: REUTERS

На Украину менее чем за два месяца завезли по льготе трансформаторы и иное оборудование для восстановления энергосистемы страны на сумму 11,3 миллиона долларов, об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Ранее кабмин Украины утвердил постановление об освобождении от уплаты НДС и въездной пошлины важные для прохождения отопительного сезона товары.

«Относительно трансформаторов. За время действия льготы (с 12 ноября по 31 декабря) их завезли на Украину: 20,6 тысячи штук. Общая сумма импорта 11,3 миллиона долларов», - заявил Железняк в Telegram-канале.

Он указал, что речь идет не только о мощных больших трансформаторах.

Как писал сайт KP.RU, 16 декабря 2022 года офис президента Украины Зеленского объявил об аварийном отключении света по всей стране в результате ударов России по энергетической инфраструктуре.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской и Николаевской областях. Ряд участков железной дороги были обесточены в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, на маршруты выводились тепловозы.

Сообщалось о перебоях электричества по всей Украине. В частности, Харьков и Полтава были полностью обесточены.

кроме того, взрыв прогремел в Голосеевском районе Киева, расположенном в южной части украинской столицы.