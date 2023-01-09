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НовостиПолитика9 января 2023 12:00

На Украину поставили трансформаторов на сумму более 11 млн долларов

Депутат Рады Железняк, что на Украину завезли оборудование для восстановления энергосистемы
Сергей ГАПЧУК
На Украину поставили трансформаторов на сумму более 11 млн долларов

На Украину поставили трансформаторов на сумму более 11 млн долларов

Фото: REUTERS

На Украину менее чем за два месяца завезли по льготе трансформаторы и иное оборудование для восстановления энергосистемы страны на сумму 11,3 миллиона долларов, об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Ранее кабмин Украины утвердил постановление об освобождении от уплаты НДС и въездной пошлины важные для прохождения отопительного сезона товары.

«Относительно трансформаторов. За время действия льготы (с 12 ноября по 31 декабря) их завезли на Украину: 20,6 тысячи штук. Общая сумма импорта 11,3 миллиона долларов», - заявил Железняк в Telegram-канале.

Он указал, что речь идет не только о мощных больших трансформаторах.

Как писал сайт KP.RU, 16 декабря 2022 года офис президента Украины Зеленского объявил об аварийном отключении света по всей стране в результате ударов России по энергетической инфраструктуре.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской и Николаевской областях. Ряд участков железной дороги были обесточены в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, на маршруты выводились тепловозы.

Сообщалось о перебоях электричества по всей Украине. В частности, Харьков и Полтава были полностью обесточены.

кроме того, взрыв прогремел в Голосеевском районе Киева, расположенном в южной части украинской столицы.