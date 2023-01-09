Российские военные уничтожили 200 вертолетов и более 360 самолетов ВСУ с начала спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны Российской Федерации в понедельник, 9 января, заявили, что всего за время проведения специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили 200 вертолетов, 367 самолетов, 2 856 беспилотников, а также 400 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 7 460 танков и других боевых бронемашин.

Кроме того, в российском военном ведомстве сообщили, что за минувшие сутки Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации сбили над территорией Донецкой народной республики (ДНР) украинский истребитель МиГ-29, а также штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8.

«Кроме того, перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Зугрэс, Докучаевск и Переможное Запорожской области», - заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.