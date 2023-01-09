В Киеве заявили, что ни один из союзников не оказал достаточную помощь Украине Фото: preussische-ostbahn.de

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в соцсети заявил, что Киев благодарен западным партнерам за военную помощь, но ни один из союзников не сделал достаточно.

«Украина благодарна партнерам за военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: ни один не сделал достаточно», - сообщил Кулеба.

По его мнению, вооружение Украины - это «кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами».

Как писал сайт KP.RU, 6 января 2023 года США выделили Украине новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов. Этот пакет включает, в частности, 225 млн долларов на цели долгосрочного укрепления ее военной мощи и модернизацию украинских вооруженных сил.

Ранее Зеленский заявлял, что власти США по-прежнему не предоставили Киеву гарантии безопасности. Он указывал, что Киев пока не получал гарантий безопасности ни от одной страны.

8 января член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что власти США откажутся от военной поддержки Украины, когда поймут, что эти усилия бесперспективны.