Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин своим указом о рождественском прекращении огня в зоне специальной операции показал миру руководителей Украины такими, какие они есть. Об этом заявил афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от Партии зеленых Аджаму Барака.

"Институт изучения войны, принадлежащий демократической партии, заявил, что призыв России к рождественскому прекращению огня был нацелен на то, чтобы подорвать международную репутацию Украины. Слишком поздно. За границами Запада люди уже видят Украину такой, какая она есть", - отметил он в Twitter.

Ранее Владимир Путин поручил ввести временный режим прекращения огня на Украине. Режим прекращения огня будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023 года, уточнили в Кремле.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг предложенную Россией инициативу. Украинский лидер заявил, что Россия якобы хочет использовать перрекращение огня как прикрытие.