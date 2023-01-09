Два человека погибли в результате падения пассажирского самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе

В МЧС России сообщили, что самолет Ан-2 разбился из-за обледенения Фото: REUTERS

Пассажирский самолет Ан-2 разбился в Ненецком автономном округе из-за обледенения. Об этом информирует МЧС России с уточнением о гибели двух человек в результате падения.

"По предварительной информации на борту находятся 2 члена экипажа и 10 пассажиров. Со слов пассажира по телефону 2 человека погибли", - пишет ведомство в своем телеграм-канале.

На место происшествия направилась группа спасателей на снегоходах и вертолете. Уточняется, что самолет упал в 10 км от поселка Каратайка.

"Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар", - отметили в МЧС.

Напомним, одной из самых громких авиакатастроф 2022 года стало падение военного самолета на жилой дом. Самолет Су-30 упал на жилой дом в Иркутске 23 октября 2022. Крушение самолета в Иркутске произошло в микрорайоне Ново-Ленино. Известно, что борт принадлежал Иркутскому авиазаводу и выполнял полет без боекомплекта.