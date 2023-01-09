Психолог предупредила о вреде частой мастурбации

Психолог Кондратенко предрекла проблемы с сексуальной жизнью из-за дезадаптивной мастурбации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Психолог Татьяна Кондратенко предупредила россиян о вреде частой мастурбации. Врачи называют ее дезадаптивной и подобное проявление может привести к ухудшению сексуальной жизни.

Психолог отметила, что подобные способы достижения разрядки негативно сказывается на интимной жизни. Кондратенко подчеркнула, что сама по себе данная процедура не влияет на желание заниматься сексом, а только помогает снять возбуждение. Если же человек предпочитает данный способ вместе секса с партнером, то возможно даже развитие депрессии.

Проблемы возникают из-за того, что при половом акте сложно добиться ощущений, которые возникают при мастурбации. Последние бывают сильнее и ярче.

- Чувствительность и острота ощущений снижаются и полного удовлетворения не наступает. Из-за этого со временем интерес к сексу с партнером уменьшается или пропадает вовсе, - сказала "Ленте.ru" психолог Татьяна Кондратенко.

Единственный способ избавиться от проблемы - менять характер самоудовлетворения. То есть, нужно стараться приблизить ситуацию во время мастурбации по ощущениям к максимально естественной.

Кстати, традиционная модель счастливых отношений строится по принципу, где мужчина — доминант, а женщина — на втором месте. Об этом РИАМО сообщила врач-психотерапевт, сексолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Диана Генварская.

Врач-сексолог Алексей Вилков объяснил RT, почему запрет на показ в интернете фильмов, в которых присутствуют сцены с сексуальными девиациями (извращениями), не принесет результата.