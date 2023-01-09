Sky News: Британия планирует поставлять Киеву танки Challenger 2 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания впервые рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2, об этом сообщили в издании Sky News со ссылкой на источник.

«Уже несколько недель ведутся переговоры о поставке украинским вооруженным силам некоторого количества основных боевых танков Challenger 2 британской армии», - отметила в статье Дебора Хэйнс.

В публикации подчеркивается, что «такой шаг ознаменовал бы значительный рост западной поддержки Украины и мог бы побудить других союзников по НАТО, в частности Германию, последовать их примеру».

Отмечается, что правительство Риши Сунака еще не приняло окончательного решения.

Кроме того, в статье источник предположил, что Великобритания может предложить около 10 танков Challenger 2, чтобы укомплектовать эскадрилью.

Как писал сайт KP.RU, 21 декабря 2022 года президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи объемом около двух млрд долларов, в который войдут, в том числе, система противоракетной обороны зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Однако, исследовательская служба Конгресса США предупреждала о возможных негативных последствиях передачи Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Отмечалось, что поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о передаче Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые возникнут перед конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности.

22 декабря 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что «говорят, «Пэтриоты» могут поставить. Мы пощелкаем и «Пэтриоты».

Он отметил, что «Пэтриоты» являются старыми системами и они не работают так, как наши «С-300».