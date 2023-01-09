Росгвардейцы обнаружили свидетельства хищений в документах украинской армии

Военнослужащие Росгвардии обнаружили документы вооруженных сил Украины, которые свидетельствуют о воровстве имущества в украинских воинских частях и низком уровне охраны военных объектов, .

"Военнослужащие Росгвардии нашли архивные документы ВСУ, в которых говорится о… недостатках в организации охраны и обороны важных объектов… о множественных фактах разворовывания и повреждения войскового имущества в воинских частях Украины для незаконного обогащения", - рассказали в Росгвардии.

Кроме этого, материалы свидетельствуют об отсутствии или неудовлетворительнои состоянии средств охраны войсковых объектов, военной техники,а также недостаточной укомплектованности подразделений охраны.

Ранее на Украине разразился очередной громкий коррупционный скандал - на одном из складов вооружения в Донбассе не досчитались 20 тысяч патронов. Факт хищения боеприпасов вскрыла проверка СБУ.