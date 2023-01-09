Диетолог дала пять рабочих советов, как справиться с последствиями новогодних застолий Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В среднем россияне набирают за новогодние праздники лишние 3-5 кг. К.м.н, врач-диетолог, заведующая отделением диетологии клиники «Ревиталь», автор книг о питании Марина Копытько дала советы, как справиться с праздничными последствиями и вернуть организм в тонус.

Резко садиться на диету и ограничивать себя в еде не стоит, иначе один стресс наложится на другой. В таком случае бороться с лишними кг придется долго.

Первую неделю после каникул стоит использовать как разгрузочную и постепенно входить в ритм. Организовать завтрак, обед и ужин, один-два перекуса в зависимости от продолжительности периода бодрствования.

Из рациона уберите все празднично-новогоднее. Это жирные блюда, майонезные салаты, выпечку, конфеты.

- Если заменить конфеты не получается, то можно сделать выбор в пользу пастилы, мармелада, - говорит эксперт «Абзацу».

Налаживаем водный режим. В период «перестройки» не нужно пить больше воды чем обычно, главное выпивать собственную норму. Пить регулярно и небольшими порциями, например, каждый час по стакану воды.

- Стакан воды до еды, небольшая порция овощей (максимум – 100 г огурцов, зелени) помогут растянутому после праздников желудку подсократиться и снизят калорийность питания, - советует диетолог.

Если же не удается уснуть из-за чувства голода, то на ночь можно съесть два отварных яйца или омлет без овощей и без хлеба.

Не увлекайтесь спортом слишком рьяно. Если на каникулах не было тренировок, то возвращаться в ритм нужно постепенно.

Настроиться, что килограммы будут уходить медленно.

- Естественный процесс займет примерно месяц, - заключила Копытько.