Политолог Суздальцев предрек развал ОБСЕ при исключении России. Фото: Камека Светлана

Политолог Андрей Суздальцев заявил, что при выходе России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), то сама организация перестанет существовать.

Как отметил политолог, в ходе создания ОБСЕ ее члены придерживались плана объединить расколотую Европу, но в последствии направление изменилось. По его словам, эти изменения произошли после окончания холодной войны, когда организации было нечем заняться, но уже позже было обнаружено новое направление, спровоцированное грузинско-осетинской войной в 2008 году и украинским кризисом в 2014 году.

По его словам, ОБСЕ продолжает существовать только за счет противостояния между Востоком и Западом. «Если Россия выходит из ОБСЕ, то организация становится ненужной. Она просто развалится и исчезнет. Так что этот вопрос для них стоит очень остро», - заявил политолог в беседе с RT, отметив, что в России есть дискуссия по вопросу о выходе из организации.

Ранее телеканал «360» сообщал о том, что генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид выступила против предложения Киева об исключении России из состава организации.

Как писал ФАН, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя деятельность западных стран в ОБСЕ, заявил, что западные страны видят в организации инструмент продвижения собственных коллективных интересов.

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