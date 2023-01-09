Под Соледаром пропали два британских волонтера Фото: REUTERS

Двое граждан Великобритании пропали без вести около Соледара в Донбассе, где идут боестолкновения, об этом сообщили в Нацполиции Украины на странице в соцсети.

«Полиция разыскивает двух волонтеров, пропавших вблизи Соледара», - говорится в сообщении.

Как уточняется, что 7 января в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение о пропаже двух волонтеров – граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет.

Ведомство отметило, что Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними прервалась.

Как писал сайт KP.RU, 4 декабря 2022 года издание «Военная хроника» сообщило, что ВСУ несут большие потери в районе Бахмута (бывш. Артемовск - прим.ред) из-за использования натовской тактики COIN.

Указывалось, что попавшие в плен под Бахмутом военные ВСУ заявляли, что натовский курс не был рассчитан на интенсивные бои и вредил украинской пехоте.

Солдаты ВСУ, обученные по стандартам COIN, стали нести массовые потери в боях на Херсонском направлении, но теперь наибольшие потери ВСУ отмечаются на Артёмовском и Краснолиманском направлениях.

4 декабря в ЛНР заявили о переброске ВСУ трех группировок с наемниками в район Кременной, были выявлены группировки с наемниками из Польши и Германии.

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