Цены на продовольствие в мире по итогам 2022 года выросли на 14,3% Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) посчитала, как изменились цены на продукты по итогам 2022 года. Увеличение произошло во всем мире, в среднем показатель составил 14,3%.

К концу года началась небольшое снижение. По сравнению с ноябрем цены упали на 1,9%. Это произошло за счет снижения цен на растительные масла, зерно и мясо, пишут «Новые известия».

Цены на растительное масло снизились на 6,7%, зерно – на 1,9%, мясо – на 1,2%. А вот молочка наоборот подорожала на 1,2%. Это сказалось на всем ряде молочной продукции. Прибавил в цене сахар, он подорожал на 2,4%.

Тем не менее, цены на продукты по всему миру остаются рекордно высокими, и перспективы не самые радостные.