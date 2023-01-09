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НовостиОбщество9 января 2023 14:45

Цены на продовольствие в мире по итогам 2022 года выросли на 14,3%

Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение
Елена АКИМОВА
Цены на продовольствие в мире по итогам 2022 года выросли на 14,3%

Цены на продовольствие в мире по итогам 2022 года выросли на 14,3%

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) посчитала, как изменились цены на продукты по итогам 2022 года. Увеличение произошло во всем мире, в среднем показатель составил 14,3%.

К концу года началась небольшое снижение. По сравнению с ноябрем цены упали на 1,9%. Это произошло за счет снижения цен на растительные масла, зерно и мясо, пишут «Новые известия».

Цены на растительное масло снизились на 6,7%, зерно – на 1,9%, мясо – на 1,2%. А вот молочка наоборот подорожала на 1,2%. Это сказалось на всем ряде молочной продукции. Прибавил в цене сахар, он подорожал на 2,4%.

Тем не менее, цены на продукты по всему миру остаются рекордно высокими, и перспективы не самые радостные.