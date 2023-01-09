Психолог дал советы желающим изменить свою жизнь в новом году Фото: Shutterstock

Клинический психолог центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Пётр Мушинский в беседе с РИАМО дал советы желающим изменить свою жизнь в новом 2023 году.

«Не нужно брать новые вершины с наскока, иначе можно надорваться - физически и психологически - и очень быстро отказаться от своих планов», - предупредил специалист

Эксперт отметил, что залогом успеха любых начинаний станет плавное изменение своей жизни, то есть приближение к своим целям небольшими и размеренными шагами. Как он отметил, препятствием на пути к мечте может стать и синдром отложенной жизни, который возникает из-за нерешительности.

«Важно, чтобы откладывание жизни на потом не превратилось в привычку, в избегающее поведение, когда мы не делаем что-то важное для себя под вроде бы весомыми предлогами, но на самом деле страдаем от нерешительности, неуверенности в своих силах, боимся осуждения», - заявил он.

Ранее психолог Александра Миллер рассказал ФАН, что одной из самых распространенных проблем, с которыми приходят на прием к психологу, являются навязчивые мысли, отметив, что страх старости и смерти приходит тогда, когда человек делает оценку жизни, понимая, что она ушла впустую.

Как писал «Пятый канал», клинический психолог и психоаналитик Владимир Крупин назвал определенный ход мышления причиной «черной полосы».