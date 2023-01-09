Глава партии “Альтернатива для Германии” Крупалла считает, что поставки вооружений Украине втягивают ФРГ в войну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставки оружия не отвечают интересам Германии, правительство втягивает страну в военный конфликт своими последними решениями, заявил сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла. Также он призвал использовать дипломатию для изменения ситуации.

"Сначала боевые машины пехоты, а теперь даже самые современные боевые танки. Немецкое правительство и втягивает Германию в войну с Россией. "Зеленые" при этом - первые поджигатели войны…", - отметил Крупалла, оценивая выступление вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека, сообщившего, что не исключает возможности поставок киевскому режиму немецких боевых танков Leopard.

Ранее западные аналитики предположили, что США и НАТО “оставят” Украину, чтобы предотвратить развязывание глобальной войны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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