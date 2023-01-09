В России зафиксированы случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России фиксируются случаи одновременного заражения гриппом и ковидом, об этом журналистам сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Случаи одновременного заражения гриппом и ковидом в России регистрируются», - сообщила Пшеничная.

Она отметила, что чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей, у которых эти вирусы могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях.

Пшеничная подчеркнула, что такие случаи обычно протекают более тяжело, с поражением нижних отделов дыхательных путей, то есть с развитием вирусной пневмонии.

Она уточнила, что острый период болезни может продолжаться 2-3 недели и более, а риск летального исхода, связанный с вирусной или вирусно-бактериальной пневмонией, выше.

По ее словам, в таких случаях используют комбинированную противовирусную терапию, ориентированную на оба вируса.

Как писал сайт KP.RU, 13 декабря 2022 года в Роспотребнадзоре сообщили, что в России уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди граждан вырос, за неделю рост заболевших составил 35,4%. Этот показатель подскочил в 37 регионах страны.

Осенью 2022 года в России стартовала вакцинация от гриппа. Такая прививка для взрослых поможет избежать опасного заболевания, которое без контроля и лечения уносило жизни людей, ведь до сих пор грипп опасен своими осложнениями. Именно поэтому обезопасить и защитить себя можно с помощью вакцинации.

25 декабря 2022 года агентство Bloomberg, ссылаясь на протоколы закрытого заседания Национальной комиссии здравоохранения КНР, сообщило, что с начала декабря в Поднебесной заболело 248 миллионов человек. А это 18 процентов населения Китая. Только за один день - 20 декабря, COVID-19 заразились 37 миллионов человек.