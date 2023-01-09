Назван самый вредный тип наушников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев в беседе с NEWS.ru назвал внутриканальные наушники, так называемые затычки, самыми вредными для слухового аппарата.

Как уточнил специалист, подобные наушники создают вакуум в слуховом проходе, повышая таким образом нагрузку на слуховой нерв и барабанную перепонку. Врач также предупредил, что постоянная нагрузка изнашивает слуховой аппарат, приводя к снижению остроты слуха.

Самым же безопасным, по оценке эксперта, являются полноразмерные наушники, однако ими также не стоит пользоваться слишком часто. «В среднем в день можно использовать наушники от трех до пяти часов, но не на высоких частотах. Громкость не должна превышать 50%», - заявил эксперт.

Мусаев отметил, что длительное использование наушников даже на низких частотах и при небольшой громкости приводит к нагрузке на слуховой нерв. Лор допустил, что в таком случае в течение пяти-шести лет наступит хроническая тугоухость или глухота.

«В такой ситуации необходимо как можно быстрее обратиться к врачу и начать лечение в течение месяца после первой жалобы. Иначе начнутся дегенеративные, то есть необратимые процессы и слух вернуть уже не получится», - сообщил он.