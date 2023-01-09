Посол Украины в Лондоне Пристайко пожаловался, что Запад поставляет ВСУ “просроченное” оружие Фото: REUTERS

Большая часть поставляемого на Украину от западных стран вооружения относительно старое, некоторая доля - с истекшим сроком годности, заявил украинский посол в Британии Вадим Пристайко.

"Часть оборудования - с истекшим сроком годности. Мы шутим, что если вы хотите его утилизировать, отдайте нам..." - сказал Пристайко изданию Newsweek, и подчеркнул, что большая часть того, что идет на Украину, относительно старое.

Ранее посол Украины в Британии заявил, что время для переговоров с Россией якобы прошло. Большинство украинцев “не могут даже думать” о диалоге с РФ, заявил Вадим Пристайко.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как поступить с деятелями культуры России, которые предали нашу страну?