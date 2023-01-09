На Украине заявили, что переговоры по вступлению в ЕС планируются весной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз перенесли с осени на весну нынешнего года, об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Лариса Билозир в эфире украинского телеканала.

«Украина полностью выполнила свою домашнюю задачу, а Верховная рада проголосовала за все необходимые законопроекты», - заявила Билозир.

Она уточнила, что уже сместили переговоры относительно начала вступления Украины в ЕС с осени 2023 на весну 2023 года.

Кроме того, депутат отметила, что уже в феврале состоится саммит Украина-ЕС, где будут обсуждаться планы на этот год.

Как писал сайт KP.RU, 7 декабря 2022 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС.

Как отмечалось, что современное цивилизованное государство в ЕС не нужно, а вот территорию с какими-никакими ресурсами, но с в разы (если не на порядок) уменьшившимся населением там принять готовы.

7 ноября 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на самом деле подготовка к вступлению Украины в ЕС займет столько же времени, сколько и его развал.

Напомним, 28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявление на вступление страны в ЕС. Уже летом этого же года Незалежная получила статус кандидата в члены Евросоюза.

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