Politico: США могут отправить на Украину современные бронетранспортеры Stryker

США всерьез думают над передачей Украине бронетранспортеров Stryker Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США в настоящее время всерьез рассматривают возможность отправки боевых бронированных машин Stryker на Украину в рамках предстоящего пакета помощи. Данный вопрос уже активно обсуждается на уровне высшего руководства американского Белого дома.

Предполагается, что поставка подобной военной техники для нужд ВСУ необходима, чтобы помочь Киеву отразить ожидаемое весеннее наступление России, передает авторитетное американское издание Politico со ссылкой на собственные источники в политических кругах Соединенных Штатов.

По данным журналистов, администрация США может объявить о новом пакете, в который войдут или не войдут Stryker, уже в конце следующей недели. Собеседники Politico отмечают, что окончательное решение еще не принято, и Белый дом может решить отправить Украине эти бронетранспортеры уже в следующем пакете помощи. При этом не уточняется, сами ли американцы решили задуматься от отправке Вооруженным силам Украины именно бронированных машин Stryker или же речь идет о подобной просьбе киевских властей.

При этом ранее американские СМИ сообщили о том, что вскоре президент США Джо Байден может начать куда менее охотно направлять очередные транши военной и финансовой помощи Украине. Это связано с тем, что уже в ближайшее время Байден официально начнет свою избирательную кампанию, а тема поддержки киевского режима не является популярной среди американских избирателей (кроме того, за излишнюю активность в предоставлении помощи ВСУ американского лидера уже жестко критикуют его принципиальные политические оппоненты - представители Республиканской партии Соединенных Штатов).

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