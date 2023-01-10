Al Mayadeen: Западу нужно осознать абсурдность конфликта на Украине и признать поражение

Западу посоветовали прекратить обеспечивать оружием и деньгами боевиков ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны и Украина не получили желаемых результатов от конфликта с Россией. Этот конфликт бесперспективен, российскую армию не разгромит, поэтому США и ЕС нужно смириться со своим провалом, сообщает пан-арабский спутниковый телеканал Al Mayadeen.

«Ни Украина, ни западные страны не получили желаемых результатов от конфликта с Россией, что ставит под вопрос его целесообразность», — говорится в материале, опубликованном на сайте канала. По мнению журналистов издания, ЕС и США так или иначе будут вынуждены смириться с провалом своей политики на украинском направлении и в ближайшее время обратят свое пристальное внимание на другие "горячие точки" планеты.

Аналитики, опрошенные каналов, утверждают, что признать свое поражение в конфликте с РФ Украине и стоящему за ней "коллективному Западу" будет очень трудно, однако это так или иначе рано или поздно все равно произойдет.

Не исключено, что, проиграв на "украинском направлении", Запад решит оказать давление на Россию и попытается ущемить ее интересы в других частях мира, однако такая стратегия неизбежно окажется для Москвы абсолютно предсказуемой и фактически обреченной на полный провал.

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