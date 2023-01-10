Сенатор Пушков заявил о паранойе у депутатов Финляндии после надписи на снаряде ВСУ

Российский сенатор Алексей Пушков жестко высказался о Финляндии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский сенатор Алексей Пушков публично заявил о том, что финские депутаты угрожают своей стране параноидальным синдромом. Таким образом член Совфеда РФ и известный телеведущий отреагировал на размещение некоторыми финскими парламентариями надписей на снарядах ВСУ.

В частности, Пушков обратил внимание на то, что на одном из таких снарядов был размещен призыв к необходимости "сохранения свободы Финляндии" (угроза свободе и независимости их стране, по мнению финских парламентариев, якобы может исходить от России). Снарядами с подобными надписями боевики Вооруженных сил Украины активно обстреливают российских военных и мирное население республик Донбасса.

По мнению Пушкова, ряд финских депутатов, которые являются "откровенными русофобами", решил "повоевать с Россией чужими руками", весьма активно используя для этого украинских военных, иностранных наемников и подконтрольных Киеву боевиков-неонацистов.

"Вопрос: кто угрожает свободе Финляндии? Россия? Даже президент Финляндии заявил, что не видит такой угрозы. Но Финляндии точно угрожает параноидальный синдром ее депутатов-русофобов, которым очень хочется чужими руками повоевать с Россией", - подчеркнул Пушков в посте, которые опубликован в официальном телеграм-канале российского сенатора.

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