Боевики ВСУ планировали наступательные действия сразу на два российских города Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировало организовать наступление на российские города Таганрог и Ростов-на-Дону, однако в итоге сами украинским боевикам пришлось отступать со своих позиций.

Пометки о планах ВСУ по осуществлению наступательных действий на российские регионы были обнаружены на картах, найденных армией России на позициях, брошенных украинскими военными. Об этом сообщил журналистам командир одного из российских подразделений с позывным «Саныч».

«Что видно: Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, Донецк, Луганская Народная Республика, также Харьков — движение как в нашу сторону, так и в обратную. Это направление движения противника как в нашу, так и в противоположную сторону. По этому можно определить направление движения сил и средств. Одно из направлений — это Ростов-на-Дону, Таганрог», — рассказал Саныч, слова которого передает информационное агентство РИА Новости.

Военная спецоперация РФ на Украине была начата по решению российского президента Владимира Путина 24 февраля минувшего года. Основной целью СВО была обозначена защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от геноцида со стороны боевиков украинских Вооруженных сил и подконтрольных киевскому режиму бойцов неонацистских формирований. Кроме того, РФ планирует в ходе специальной военной операции успешно осуществить полную денацификацию и демилитаризацию Украины..

Также 1 сентября 2022 года Владимир Путин публично рассказал о создании антироссийского анклава на Украине, который угрожает России, поэтому сейчас там проводится специальная военная операция, чтобы защитить и жителей Донбасса, и жителей России.

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