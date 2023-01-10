Комедия "Чебурашка" стала самым кассовым российским фильмом в истории

"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом России Фото: кадр из фильма

Семейная комедия "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко по мотивам сказок писателя Эдуарда Успенского побила рекорд "Холопа" (режиссер Клим Шипенко), став самым кассовым российским фильмом в истории проката. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС сведений о показах фильмов в кинозалах.

Суммарные сборы фильма "Холоп" составили 3 082 031 790 рублей . По данным на вторник, 10 января 2023 года, "Чебурашка" уже преодолел эту отметку. Сборы комедии Дмитрия Дьяченко на десятый день проката в кинотеатрах превысили 3 082 245 тысяч рублей.

Напомним, роли в фильме "Чебурашка" исполнили актеры Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов и Елена Яковлева, а главный герой — создан при помощи компьютерной графики.

По сюжету, Чебурашка попадает из "далекой апельсиновой страны" в приморский город (в нем по ряду примет легко опознается Сочи, где и шли съемки). Там он завязывает дружбу с пожилым суровым садовником и становится объектом всеобщего интереса.