Артист Иван Краско госпитализирован с инсультом

Иван Краско Фото: Артем КИЛЬКИН

Народный артист России Иван Краско госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга. У него диагностирован инсульт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова концертного директора актера Вячеслава Смородинова.

"Диагноз - инсульт, состояние стабильное, - уточнил Смородинов. - Переведен в общую палату Елизаветинской больницы, отделение неврологии".

По его словам, решение о госпитализации было принято 6 января. С этого дня артист находится под присмотром врачей. В частности, ему ставят капельницы.

Напомним, в 2021 году Иван Краско перенес микроинсульт, из-за чего 91-й день рождения пришлось встречать в медицинском учреждении. После случившегося актер полторы недели провел в НМИЦ имени Алмазова, а затем проходил реабилитацию в 40-ой больнице Сестрорецка.

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале 2022 года врачи поставили Ивану Краско неутешительный диагноз: "деструкция стекловидного тела, возрастная атрофическая рубцовая стадия". Прогрессирование заболевания может привести к разрывам сетчатки, а также к полной и безвозвратной потери зрения.